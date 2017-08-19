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贫血者必须要补气

2017-08-19生命时报
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核心提示：面色苍白、头晕眼花、唇甲色淡，出现这些贫血症状时，很多人第一反应是吃一些补血的药物，如阿胶、当归等。但是，东南大学附属中大医院中医内科副主任医师朱欣佚指出，这些具有补血功效的中药未必能帮你搞定贫血，因为补血的同时还必须补气。

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　　受访专家：东南大学附属中大医院中医内科副主任医师 朱欣佚

　　面色苍白、头晕眼花、唇甲色淡，出现这些贫血症状时，很多人第一反应是吃一些补血的药物，如阿胶、当归等。但是，东南大学附属中大医院中医内科副主任医师朱欣佚指出，这些具有补血功效的中药未必能帮你搞定贫血，因为补血的同时还必须补气。

　　气与血互相转化。中医认为“气为血之帅，血为气之母”，气血同根同源，可互相转化。气能生血、行血，血可以由气转化而来，并在气的推动下乖乖地呆在血管中，源源不断地正常运行，为身体提供充足的养分和动力。同时，气是无形的，需以有形之血为载体，存在于血液中，得到血液的滋养，气旺而生血。

　　补血药大多难吸收。中医常用当归、白芍药、阿胶、地黄、何首乌等药材来补血，但这些补血药质地黏腻，单纯服用并不能很好地被人体消化吸收，尤其是脾胃功能不好的人，如老人、肠胃不适的人，服用后不仅吸收困难，不能让珍贵的药材物尽其用，还容易给消化系统带来负担，出现腹胀、大便稀溏等不适症状。

　　健脾补气可纠正贫血。朱欣佚介绍，贫血患者要想正确补足体内血液还需从健脾补气入手。产后大出血产妇、外伤出血患者、术中出血量多的患者，在现代，可以通过输血将血容量快速补上来，但在古代或没有输血条件的地方，可能就要用到大剂量的补气药物。“有形之血不能速生，无形之气所当急固”。也就是说，人在出血的同时气亦随血而脱，单用补血药物会面临吸收难题，而补气可促进血液凝固，控制出血，帮助稳定病情，古时抢救休克患者就常用人参大补元气。还有一类慢性出血患者，如月经量多、月经淋漓不尽、慢性肾病血尿的患者等，可用补气药物止住慢性出血，继而加以补血药物调理以纠正贫血。

　　中医补气的经典方剂为四君子汤：人参(后人以党参代替人参，更适合日常服用)、白术、茯苓、甘草，此方健脾益气，能增强身体运化之力;中医补血养血经典方剂为四物汤：当归、地黄、芍药、川芎，有补血活血的功效。四君子汤还可和四物汤合用为八珍汤，达到补气和血的双重功效。

　　另外常用的还有十全大补丸，其实就是八珍汤中的八味药加上补气的黄芪和温阳的肉桂，既能气血双补，又能兼顾改善气血亏虚导致的虚寒症状，再生障碍性贫血患者和肿瘤患者有时会以此药来滋补身体。专家建议贫血患者先去医院就诊，根据诊断结果在医师指导下辨证合理用药。

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