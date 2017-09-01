血管年轻人长命！医生提个醒：4件事是血管的“不老药”

核心提示：你认为衰老的第一个信号来自哪里？脸上的皱纹？大不如前的体能？日益衰退的记忆力？都不对，其实是血管！

你认为衰老的第一个信号来自哪里？脸上的皱纹？大不如前的体能？日益衰退的记忆力？都不对，其实是血管！分布在身体各个角落的血管一旦开始“变老”，全身各个系统和脏器都会慢慢走向衰退。为了让血管老得慢一点，我们可以做些什么？

指导医生：深圳市宝安中医院（集团）心血管病科医师林丰夏

自测：你的血管多少岁？

先看看下面12项描述——

1、情绪压抑，过于较真

2、嗜吃方便面及饼干、点心，偏食肉类食品

3、不愿运动

4、高盐饮食（日均大于6g）

5、每天吸烟支数乘以年龄超过400

6、爬楼梯时胸痛

7、手脚发凉

8、有麻木感

9、忘性大，经常丢三落四

10、血压升高

11、胆固醇或血糖升高

12、直系亲属中有人死于冠心病或中风等

12项中，如果你：

符合其中1—4项，说明你的血管年龄尚属年轻；

符合5—7项，提示血管年龄超过生理年龄10岁以上；

符合8—12项，说明你的血管年龄将比生理年龄大20岁以上。

如果出现最后2种情况，你患糖尿病、心脏病、中风的几率将升高，应该引起重视。

提醒：5.18是血管警戒线！

如果你想更了解你的血管，最后去医院做个血脂检查，如果检查报告显示，总胆固醇超过5.18mmol/L，LDL-C（低密度脂蛋白）又标注“↑”，说明血管状况已经亮起“红灯”，要注意防范疾病了。

这几件事让血管老得最快！

专家总结了5件损伤血管的事情，他们都是血管的“老化加速器”。





1、爱吃大鱼大肉

2、23点还不睡

3、抽烟

4、久坐不运动

5、喝酒无节制

四招让血管更年轻！

1、每天二两水果

英国牛津大学和中国医学科学院对五十万中国成年人进行七年的随访，结果发现：每天吃二两新鲜水果（一个苹果或橘子的量），可以让心脏病、中风等心血管疾病死亡率下降1/3。

研究人员称，水果富含钾、抗氧化剂及活性化合物，钠、脂肪含量低，可以很好地降低心血管疾病死亡几率。

2、每天吃两瓣蒜

无论是高血压、糖尿病患者，或普通人群，每天吃两瓣蒜，都对降压降糖、扩张血管，甚至抗癌有积极作用。





3、每天喝白酒不超1两

其实临床上并没有“喝少量酒能预防心脑血管病”的说法，也不提倡用喝酒来保健。

爱喝酒的男性每天只能从：白酒1两、红酒2两或啤酒300ml中选一种，女性只能喝以上量的一半。

4、常伸懒腰

两手交叉于腹前，从胸往头顶上伸，似举重样，将腰带起，如此数次。

当身体长时间处于静止状态或伏案工作太久时，肌肉组织中的静脉血管就会松弛，血液会淤积，循环的血量自然减少。

伸个懒腰能让全身大部分的肌肉收缩，在伸懒腰的动作中，淤积的血液又重新回流心脏。