得了多囊卵巢，除了不孕，这些后果也很严重！

据统计，育龄女性中多囊卵巢的发病率在6%-10%之间，而在因不排卵而导致不孕的患者中占比高达30%-60%。宝安中医院治未病中心陈柏书博士认为，多囊卵巢综合征是一种糖代谢异常与生殖功能障碍并存的内分泌紊乱综合征，其主要特征就是无排卵，雄性激素过多以及胰岛素抵抗。





你是怎么患上多囊卵巢的？

多囊卵巢的病因有很多，主要包括基因、遗传方面因素，精神因素，代谢因素，环境因素等。其中，代谢因素主要跟两方面有关：如经常摄入过多油脂或糖分，导致机体代谢出现紊乱而导致的多囊卵巢症；另一方面是长期脂肪堆积过多，导致胰岛素抵抗而出现的高胰岛素血症。

很多人对多囊卵巢最初始的了解就是会致不孕，但其实，它对健康的影响远比想像的严重。比如：

多囊卵巢与心脏代谢异常相关，所以会一定程度增加患心血管疾病的风险；

报道显示，患多囊卵巢的美国女性中，约有30%～35%会出现耐量异常，其中2型糖尿病的发病率甚至达到 8%～10%。

多囊卵巢的患者中有50%～80% 的患者出现肥胖；

多囊卵巢的患者中患子宫内膜癌的风险是常人的2.7倍；

此外，这个病还会增加不孕、贫血、妊娠疾病、精神痛苦和阻塞性睡眠呼吸暂停等疾病风险。

多囊卵巢有五大信号

月经失调：主要表现为闭经，其中多数为继发性闭经，闭经前还会出现月经过少的现象，某些患者还会出现闭经与月经过多相间出现。





不孕：这是多囊卵巢最常见的症状，大部分的患者发现不孕后才检查出多囊卵巢。它主要是由于月经失调和排卵障碍而导致不孕。

多毛：多囊卵巢患者会出现不同程度的多毛，尤其是生殖部位的毛发会出现明显增多，另外痤疮和油脂性皮肤也是多囊卵巢的常见表现，这主要跟雄激素积累过多，刺激皮脂腺分泌有关。

肥胖：主要是由未结合的睾酮比例增加和雄性激素过多引起，也跟雌性激素的长期刺激有关。

黑棘皮症：这也是因体内雄性激素过多引起，在颈背部、乳房下、阴唇和腹股沟等处会出现灰褐色色素沉着，具有对称性，皮肤增厚、质地软的特点。





除了体表症状之外，还可以通过正规检查诊断出多囊卵巢综合征。具体诊断标准如下：

1. 高雄激素血症，且具有高雄激素的临床表现

2. 稀发排卵或无排卵

3. 超声提示一侧或双侧卵巢有1个以上直径在2~9 mm之间，或（和）卵巢体积在10ml以上

以上三项如果符合两项以上即可确诊多囊卵巢综合征。