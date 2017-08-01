身体出现这6个症状，你的肾可能有病了

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指导专家：深圳市宝安区中医院肾病科 饶克瑯主任
腰痛、尿频、阳痿、遗精、耳鸣耳聋、头晕、贫血、多汗，这些都可能是肾不好的表象。
那么，普通人如何判断自己的肾是否发生病变？小九请来深圳市宝安区中医院饶克瑯主任，详解肾脏疾病的常见症状！
1、腰痛
中医认为：腰痛是指腰部感受外邪，或因劳伤，或由肾虚而引起气血运行失调，脉络绌急，腰府失养所致的以腰部一侧或两侧疼痛为主要症状的一类病证。
现代医学对腰痛的认识：阵发性的剧烈腰痛，甚至沿侧腹部向会阴大腿内侧放射，或伴呕吐，称为「肾绞痛」，多见于肾盂结石或输尿管结石；
肾盂肾炎时，腰痛常伴发热或低热，肾区有叩击痛；
肾小球疾病时多数只有腰部不适、隐痛、或仅感腰酸乏力等等。
2、水肿
对于水肿，中医认为其因感受外邪，饮食失调，或劳倦过度等，使肺失宣降通调，脾失健运，肾失开合，膀胱气化失常，导致体内水液潴留，泛滥肌肤，以头面、眼睑、四肢、腹背，甚至全身浮肿为临床特征的一类病证。
一般情况下我们所说的水肿是指组织间隙内的体液增多，它经常出现在眼睑、足踝及背臀的位置。严重的时候会伴有胸水、腹水等。
肾脏疾病常出现水肿症状，水肿也可能是心脏病、肝病，内分泌等疾病的信号。
3、少尿或无尿
成人24小时尿量少于400ml叫少尿，少于l00ml叫无尿。
此时肾脏已不能从尿液中排出人体的代谢废物和毒素，无法调节水、电解质和内环境的稳定与平衡，应紧急到医院诊治。
4、多尿及夜尿
每昼夜尿量超过2500ml叫做多尿。
如果没有饮喝太多水、未使用利尿性的药物、未患糖尿病以及没有垂体系尿崩症等肾脏以外的因素，多尿就是肾小管浓缩功能不全的表现。
正常人日夜排尿量有一定的规律，白天的尿量应多于晚上，其比例大概是2比1到3比1，正常情况下夜尿应该少于750ml。
如果夜尿增多，日夜尿量之比发生了改变，也是肾小管浓缩功能减退的表现。
5、血尿
血尿是血液经损伤的肾小球、肾小管混入尿液造成。
如出血量多，不需辅助工具，肉眼便可察觉者称肉眼血尿；出血量少，肉眼看不见，需离心沉淀之后取沉渣涂片，经用显微镜观察才能发现的称镜下血尿。
一般认为肉眼血尿多见于结石、肿瘤及泌尿外科疾病，而镜下血尿多数为肾小球疾病引起。
6、尿中泡沫增多
这种情况可能是因为尿中出现了大量的蛋白。
此时应该做尿常规检查和24小时尿蛋白定量检查，若有基础病高血压及糖尿病等，尿常规正常，还应检测尿微量白蛋白。
蛋白尿多见于原发性或继发性肾脏病变。
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