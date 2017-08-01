39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 中医 > 中医新媒体 > 正文
综合
问医生

身体出现这6个症状，你的肾可能有病了

2017-08-2539健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

温馨提示：

喝水时，如果在水中加一样东西，有助排光体内毒素，外表年轻10岁。具体加什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 饮水 了解详情。

指导专家：深圳市宝安区中医院肾病科 饶克瑯主任

腰痛、尿频、阳痿、遗精、耳鸣耳聋、头晕、贫血、多汗，这些都可能是肾不好的表象。

那么，普通人如何判断自己的肾是否发生病变？小九请来深圳市宝安区中医院饶克瑯主任，详解肾脏疾病的常见症状！

1、腰痛

中医认为：腰痛是指腰部感受外邪，或因劳伤，或由肾虚而引起气血运行失调，脉络绌急，腰府失养所致的以腰部一侧或两侧疼痛为主要症状的一类病证。

21

现代医学对腰痛的认识：阵发性的剧烈腰痛，甚至沿侧腹部向会阴大腿内侧放射，或伴呕吐，称为「肾绞痛」，多见于肾盂结石或输尿管结石；

肾盂肾炎时，腰痛常伴发热或低热，肾区有叩击痛；

肾小球疾病时多数只有腰部不适、隐痛、或仅感腰酸乏力等等。

2、水肿

对于水肿，中医认为其因感受外邪，饮食失调，或劳倦过度等，使肺失宣降通调，脾失健运，肾失开合，膀胱气化失常，导致体内水液潴留，泛滥肌肤，以头面、眼睑、四肢、腹背，甚至全身浮肿为临床特征的一类病证。

一般情况下我们所说的水肿是指组织间隙内的体液增多，它经常出现在眼睑、足踝及背臀的位置。严重的时候会伴有胸水、腹水等。

肾脏疾病常出现水肿症状，水肿也可能是心脏病、肝病，内分泌等疾病的信号。

3、少尿或无尿

成人24小时尿量少于400ml叫少尿，少于l00ml叫无尿。

22

此时肾脏已不能从尿液中排出人体的代谢废物和毒素，无法调节水、电解质和内环境的稳定与平衡，应紧急到医院诊治。

4、多尿及夜尿

每昼夜尿量超过2500ml叫做多尿。

如果没有饮喝太多水、未使用利尿性的药物、未患糖尿病以及没有垂体系尿崩症等肾脏以外的因素，多尿就是肾小管浓缩功能不全的表现。

正常人日夜排尿量有一定的规律，白天的尿量应多于晚上，其比例大概是2比1到3比1，正常情况下夜尿应该少于750ml。

如果夜尿增多，日夜尿量之比发生了改变，也是肾小管浓缩功能减退的表现。

5、血尿

血尿是血液经损伤的肾小球、肾小管混入尿液造成。

23

如出血量多，不需辅助工具，肉眼便可察觉者称肉眼血尿；出血量少，肉眼看不见，需离心沉淀之后取沉渣涂片，经用显微镜观察才能发现的称镜下血尿。

一般认为肉眼血尿多见于结石、肿瘤及泌尿外科疾病，而镜下血尿多数为肾小球疾病引起。

6、尿中泡沫增多

这种情况可能是因为尿中出现了大量的蛋白。

此时应该做尿常规检查和24小时尿蛋白定量检查，若有基础病高血压及糖尿病等，尿常规正常，还应检测尿微量白蛋白。

蛋白尿多见于原发性或继发性肾脏病变。

中医真能治疗心血管病吗

扫码或关注微信公号jjkkxxg
回复【中医】即可观看视频

血尿

阳痿肾病

常见症状：尿血 小儿尿血

并发症状：查看更多>>

相关检查：尿常规 尿三杯试验

推荐用药：结石通片

结石通片

清热利湿，通淋排石，镇痛止血。...[详细]

￥6.1购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号北京大学第三医院预约挂号

推荐医生：张昱 主任医师黄文彦 主任医师金亚明 主任医师

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

腰痛 血尿 肾病

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

腹泻或是癌症征兆腹泻或是癌症征兆
内分泌失调的症状内分泌失调的症状
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 三个小方法助你有效预防脱发 三个小方法助你有效预防脱发

怎样预防脱发？脱发是影响着不少人的皮肤问题，预防脱发有…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈