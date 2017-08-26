排毒抓准一天中8个好时机

核心提示：想要身体健康，首先就需要保证的身体的排毒功能正常，而保证功能正常就需要把握好身体的排毒时间。下文将介绍每天排毒最佳时刻及排毒宜喝的养生茶。

毒素堆积在体内无法正常排出不仅会影响健康，还会体现在肌肤上，让皮肤暗沉、长痘、长斑，因此排毒养颜成了不少女性的生活重点。想要身体健康，首先就需要保证的身体的排毒功能正常，而保证功能正常就需要把握好身体的排毒时间。接下来就随小编一起来了解一下每天排毒最佳时刻表。

◆每天排毒最佳时刻推荐

早上5点—7点：大肠排毒时间。

如果大肠不能得到很好的排毒和修复，积累到一定程度的毒素不但会让皮肤长斑，甚至还会增加患直肠癌的几率。因此尽量在这段时间进行排便，因为时间越晚，积累的毒素就越多。如果便秘，则要多吃一些富含粗纤维的食物，如麦片、全麦面包等。或者配合按摩大肠经，对排便和大肠的养护有很好的功效。

早上7点—9点：胃排毒时间。

胃是人体最大的消化器官，有储存、转运、消化食物的功能。因此，清晨可以采用跪坐 姿势，练习腹式呼吸。每天坚持，可以促进胃部血液循环，改善新陈代谢，增强胃部的消化能力。此外，早餐一定要吃得丰富，最好能够吃一些养胃的食物，比如花生、核桃、苹果、胡萝卜等。另外，平时也可以泡一些红茶蜂蜜水喝，对胃也有好处。要保持心情愉快，因为紧张、焦虑等不良情绪也会对胃造成刺激。

中午11点—1点：心脏排毒时间。

心脏是所有器官里的核心部分。午餐吃一些补心的食物，比如桂圆，可以补脾益心。这段时间还是心脏跳动速度的高峰期，因此不要剧烈运动。如果能够午睡一会，更有利心脏排毒。

下午1点—5点：小肠、膀胱排毒时间。

小肠分清浊，它会将水分送到膀胱，垃圾分给大肠，精华就供给脾脏。当人体饮水量不足时，小肠的蠕动能力就会降低，这种“分类”工作就不会做到最佳，不但营养无法及时输送，垃圾也无法及时输送给大肠。这段时间可以做些简单的运动，比如踢腿，可以刺激小肠经，让小肠更好地蠕动。也可以适当多喝水，加速膀胱排毒。

下午5点—7点：肾脏排毒时间。

肾脏有毒素，主要表现在面部或者身体水肿、疲倦感增加。这段时间为一天中锻炼的最佳时机，有助加快肾脏排毒。慢跑、快走等是较好的运动方式。另外，扭腰的锻炼效果也不错，可以刺激肾脏，起到按摩作用。晚餐可以吃些黑木耳、海带，不仅可以补肾，还可排毒。

晚上7点—9点：心包排毒时间。

人的心火随着时间慢慢攀“升”，当这种毒素无法排出时，会影响睡眠，并出现胸闷、刺痛的现象。晚上7—9点也是血液循环的旺盛时期，可通过拍打心包经，或者手臂的肘窝处进行排毒，这样能有效加强心脏的供血能力以及大脑的血液循环。除此之外还可以按摩中指，因为中指对应着心包经。

晚上9点—11点：淋巴系统和内分泌系统排毒时间。

这段时间切记要放松身心，保持愉悦的心情。另外，还可以配合一些颈部按摩，或者按摩人体腋窝处的极泉穴，有助于淋巴排毒。

晚上11点—早晨5点：胆、肝、肺排毒时间。

胆、肝、肺的排毒都需要在良好的睡眠下进行，所以睡眠质量很重要。可通过以下途径来提高睡眠质量，让胆、肝、肺得到充分休息，从而排出毒素。

◆排毒宜喝这些茶

绿豆菊花茶

材料：菊花10克、绿豆沙30克、柠檬10克、蜂蜜少许。

做法：将菊花放入水中煮沸后，放入鲜榨柠檬汁和绿豆沙的汁在菊花水中搅拌，变温后再放少许蜂蜜即可饮用。

功效：能起到排毒养颜、收紧粗大毛孔和去痘的作用。绿豆清凉消暑热，加入蜂蜜更适合便秘的人饮用，菊花明目，柠檬富含维生素C，整份材料都像为爱美的女性量身定做！

芦荟红茶

材料：鲜芦荟约20cm长1段，菊花少许，1小包红茶，蜂蜜1勺。

做法：芦荟去皮只要内层白肉，然后将芦荟和菊花一同放入水中用小火煮沸，放入红茶包，变温后加蜂蜜即可。

功效：有助细胞活力，加速脂肪分解，延缓皮肤衰老现象。

红茶具有解毒、利尿作用，帮助身体排出废物，身体内的毒素都排出后，皮肤自然就会好了，身材也就自然而然的瘦下来了。与芦荟、菊花一同煮泡，更有美容功效喔！

加味绿茶

材料：1小包绿茶、葡萄10粒、凤梨2片、1小匙蜂蜜、2片柠檬。

做法：将绿茶放入杯中，用开水泡7~8分钟；将凤梨与葡萄榨成汁；再将绿茶水、果汁、蜂蜜、柠檬同时倒入杯中搅匀即可。

功效：可促进肌肤代谢、帮助血液循环、更新老化角质层、使肌肤光滑白嫩。