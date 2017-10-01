中医博士：喝水都要喝热水？早晨第一杯水，应该这么喝！

当您不舒服或者生病时，相信您身边一定会有人叫您「多喝热水」！

虽然您内心早已翻了无数个白眼，却不得不承认水对健康的重要性。

水是维持生命的基本要素之一，每天适量喝水，不但有助人体输送养分，还可润滑全身，调节体温，帮助消化吸收、废物排泄及保持体液酸碱平衡等。

水的重要性不言而喻，但相信不少人都存在这样一个疑问：早晨醒来之后，空腹喝水对身体有利还是有弊呢？一天中的第一杯水，究竟该怎么喝呢？

指导专家

深圳市宝安中医院（集团）陈柏书 博士

早晨空腹饮水的好处

早晨醒来以后，空腹喝些水，可以刺激尿意，促进毒素排出。

正在打针、吃药的人更要在起床后适量喝些水，以减轻药物的毒性反应或副作用。

同时，空腹饮水还有稀释胆汁，以及使带细菌的胆固醇结晶不易沉积的作用，可预防胆结石及胆囊炎。

同样的道理，它还有助于血液的稀释，从而降低血压，预防高血压、动脉硬化等疾病的发生。

更直接的，早晨空腹喝水可以冲淡、稀释胃酸，减轻对胃的刺激，达到预防胃、十二指肠溃疡及慢性胃炎的作用。

第一杯水要怎么喝

既然早晨空腹饮水好处多多，那我们是不是喝越多越好呢？

其实不然。喝水时水量要把握好，不要一下子喝太多水，水量要因人而异，以不超过200～300毫升为宜。

对于胃不好的人，建议喝100毫升左右就可以了，喝多了反而加重胃负担。

喝水时最好小口小口地喝，以喝完感觉舒畅不胀为宜。

喝水时机很重要。清晨喝水最好是空腹喝，也就是在刷牙后、早餐前。

这是因为刷牙前喝水，容易将口腔中的细菌一起冲刷到体内，可能不至于有损健康，但想起来总觉得有些肮脏。

而饭后喝水，则起不到促进血液循环、冲刷肠胃的效果。

最后一个最重要的问题——选择什么水？

25度左右的温开水是最佳选择，因为过凉或过烫的水对内脏都会有刺激。

同时，白开水中不含有蛋白质、碳水化合物、脂肪等成分，是最没有负担、利于吸收的水。

早晨一杯白开水，既补充了人体所需的水分，也降低了血液黏稠度，有利于尿液排出，是改变我们身体健康状况的一个获利良多的好习惯。

早晨一杯水，一生不会悔。