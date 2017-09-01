大多数新妈妈逃不过产后便秘！中医师：5个食谱来帮你

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核心提示：中医里有种病叫产后便秘，它指的就是产后正常饮食，但大便好几天都不排，而且很难排出的情况。
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中医里有种病叫产后便秘，它指的就是产后正常饮食，但大便好几天都不排，而且很难排出的情况。
指导专家：深圳市宝安中医院（集团）治未病中心主任 尹建平
一、中医病因病机
中医认为，产后便秘的形成原因主要有以下三种：
1、血虚津亏证
产妇因失血过多，肠道缺少津液润养，使大便干硬，无法解出。
这类患者还伴有面色萎黄、口干、头昏心悸等症状。
诊断特征为：舌淡红、苔薄白，脉细弱。
2、气虚失运证
产妇因身体虚弱无法排出大便。这类产妇一般是有便意，只是大便太硬，再加上产后身体乏力，所以无法排出。
同时还会伴有多汗、疲劳、乏力的症状。
诊断特征为：舌淡苔薄白，脉虚缓。
3、阴虚火燥证
产妇因嗜辣食或阴虚而致便秘。
这类患者主要表现为腹胀痛、咽干、小便黄、五心烦热的症状。
诊断特征为：舌红苔薄白，脉细数。
二、西医产后便秘病因
1、女性生产后由于胃肠功能减弱，肠蠕动变慢，肠内容物在肠内停留时间太长，导致水分被吸收，引起大便干结难以排出；
2、妊娠期腹部过度增大，盆底和腹部肌肉都变得松弛，因此排便力量减弱；
3、产妇太过虚弱，排便力量减弱。这也是产后便秘的最主要原因；
4、产妇饮食结构不合理，水果和蔬菜等纤维素摄入量较少，引起便秘。
三、产后便秘如何治？中医支三招
1、中医内治
血虚津亏证：可用益气润肠丸缓解；
气虚失运证：可服用黄芪汤加减；
阴虚火燥证：可用两地汤合麻子仁丸。
2、中医外治
针刺疗法和腹部按摩是中医非常常用的养生治病之法，当然，也可以用这两个方法来缓解产后便秘。
3、中医食疗
中医认为“药食本一家”，便秘并不算重症，通过相对应的食物，可缓解症状。
②黑芝麻粳米粥：黑芝麻50g，粳米100g，一起煮粥。——适用于阴虚火燥证和血虚津亏证。
③何首乌粳米粥：何首乌、粳米适量，加水一起煮粥。——适用于阴虚火燥证和血虚津亏证。
④紫苏麻仁粥：麻仁和紫苏子各20克，加粳米200克，熬煮成粥。——适用于阴虚血燥且伴有腹胀患者。
⑤海黑木耳50克、参200克、黄芪、枸杞各10g，熬成汤。——适用于气血亏虚肠燥者。
医生提醒：
产后便秘是很常见的一种产后病，症状较重的可用以上食疗方来缓解，但如果症状较轻，可通过以下方法加以改善。
·产后尽早下床活动，可促进肠道蠕动；
·养成定时排便的习惯，一旦有便意立即如厕；
·少吃辛辣刺激食物，多吃蔬菜水果等富含纤维素的食物，多喝水。
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