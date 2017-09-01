白领养生：中医支招帮你“赶走”亚健康

核心提示：白领们工作压力大，应酬多，成为患亚健康的主要人群，如何才能调理好健康的身体呢？下文将从中医食疗和绿色疗法角度为您之支招。

现在办公室们貌似光鲜的白领，却也成天觉得自己头晕、头痛、心烦、恶心、胸闷，怀疑自己是这病那病，但到了医院检查一点问题都没有，这是怎么回事呢？

亚健康中医解说

中医所谓的“未兆”，不是无病，也不是具有明显体征的疾病，而是指机体的阴阳、脏腑、气血等失调所导致的疾病前状态，或某种疾病的征兆，如果阴阳失衡，即可产生亚健康状态乃至疾病。因此，中医学将亚健康状态的病因病机归结为饮食、起居、情志、劳逸失常所致人体脏腑、经络生理活动紊乱，气血阴阳平衡关系受到破坏，导致“阴阳失调”出现的一系列临床症状。

为什么白领会出现亚健康？

（1）白领阶层大多供职于大型企业，工作紧张，交际应酬复杂，竞争激烈，无论是生理还是心理都承受着巨大的压力。

（2）脑力劳动强度过大是白领工作的主要特点，如果思虑太久，经常熬夜，饮食起居无规律，过度操劳，过度思名利、思声色、思胜负、思得失、思荣辱，可加重精神负担，导致记忆力减退。

（3）白领经常处于相对封闭的工作环境中，加上活动量的严重不足，白领难以呼吸到足够的新鲜空气，缺氧的现象便十分突出，经常出现头晕症状。





中医亚健康绿色疗法

拔罐：

拔罐法又名 “吸筒疗法”，古称“角法”。这是一种以杯罐作工具，借热力排去其中的空气产生负压，使吸着于皮肤，造成郁血现象的一种疗法。拔罐法的作用，有通经活络，行气活血，消肿止痛，法风散寒等。其适用范围较为广泛，如风湿痹痛、各种神经麻痹，以及一些急、慢性疼痛，如腹痛、背腰痛、痛经等。

刮痧：

刮痧是以中医脏腑经络学说为理论指导，众采针灸、按摩、点穴、拔罐等中医非药物疗法之所长，所用工具是水牛角为材料制做的刮痧板，对人体具有活血化瘀、调整阴阳、舒筋通络、调整信息、排除毒素、自家溶血等作用，既可保健又可治疗的一种自然疗法。





中药熏蒸：

熏蒸疗法是用中草药煎煮产生的药汽熏蒸人体来治疗疾病的一种外治方法。它通过皮肤直接作用于人体的患病部位，药力强大，作用集中，同时避免了口服药带给胃肠的不适和肝脏的吸收负担。

针灸：

针灸，是我国传统医学中一门独特的疗法。“针”即针刺，以针刺入人体穴位治病；“灸”即艾灸，以火点燃艾炷或艾条，烧灼穴位，将热力透入肌肤，以温通气血。

那些日常生活中看来不起眼的问题都可能是人体生病信号，都值得引起你的注意，不如试试用中医赶走亚健康吧