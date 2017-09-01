莲藕健脾开胃，秋季食疗试试藕的这个部位

南国的秋天总是来得很迟，随着台风「飞鸽」和「帕卡」的到来天气却也转凉了不少，迎面而来的不是滚滚热风，而是风中那阵凉——爽！

指导专家：深圳市宝安中医院 陈柏书 博士

初秋的温度明显没有盛夏的高，阳气开始内潜，胃口也开始慢慢打开。那么，我们用味蕾来感受一下秋天。

「春夏养阳，秋冬养阴」

这是中医因时制宜养生原则之一。所谓秋冬养阴，即谓秋冬之时，万物敛藏，养生者宜顺时而养，须护藏阴精，使精气内聚，以润养五脏。凡有损伤阴精的情况皆应避免。由此说来，秋天燥邪当令，防燥养阴最宜。

立秋伊始早防「燥」

对于秋燥的防治有很多种，正所谓：「木之为舟，无水不行；治燥之法，以润为贵。」

宜

立秋常带来「秋燥」的有关疾病，秋日在饮食上要注意滋养津液，可适量饮开水、淡茶、豆浆等饮料，并适当选食能够润肺清燥、养阴生津的食物，如秋梨、甘蔗、荸荠、柿子、百合、银耳、胡萝卜、西红柿、藕、蜂蜜等；饭前可多饮鸡、鱼汤等。

忌

要少吃辛辣、油炸、烈性酒及干燥的膨化食品，因为此类食品易生燥化热，多食无益。

另外，慎食秋瓜防坏肚。民谚「秋瓜坏肚」是指立秋以后继续生食大量瓜类水果容易引发胃肠道疾患。

夏令大量食瓜果虽不至于造成脾胃疾患，却已使肠胃抗病力有所下降，立秋后再大量生食瓜果，势必更助湿邪，损伤脾阳，脾阳不振不能运化水湿，腹泻、下痢、便溏等急慢性胃肠道疾病就随之发生。因此，立秋之后应慎食瓜类水果，脾胃虚寒者尤应禁忌。

下面给大家介绍一种生活中常见多吃的食物——

藕

虽然莲藕这种食物一年四季都有，但在中医看来秋季食用最佳。莲藕具有特殊的「脾性」，生莲藕性质寒凉，清凉滋润；而煮熟后的莲藕，性质由寒转温，具有健脾开胃，益血补心作用。不同体质的人群，食用莲藕时应该多加留意。

而吃莲藕的时候，我们通常只会把肥大肉厚的藕筒用作食用，而藕筒与藕筒之间细小的节部，口感一般较坚韧，少作食用。

不被作为食材的「藕节」常被人们忽略，中医认为藕节味甘涩，性平，入肝、肺、胃经。既能收敛止血，又具备散瘀作用，具有止血不留瘀的特性。所以有出血性疾病的人可以选择藕节煲汤作为食疗。

藕节还有止痢止泻，解蟹毒的作用。相传南宋孝宗皇帝特别喜欢吃螃蟹，突觉腹痛腹泻，里急后重，泻下赤白脓血，且每天数次，痛苦不堪。

经御医诊断后，确诊为因过食螃蟹，损伤脾阳而致冷痢，然而御医投下数药后，依然没有效果。后来得法于一个药贩子，取鲜藕节捣烂，用热酒调服，不出几天，孝宗皇帝药到病除。

除了藕，地大物博的大中国还有很多——

秋季的食疗担当

1、水果担当

雪梨。生吃梨，能解除因上呼吸道感染所产生的咽喉干燥痒痛、干咳及烦渴、潮热等阴虚之症；将梨压榨成汁，加胖大海、蝉蜕、冰糖少许，煮服饮之，对体质火旺、易生喉炎者，具有滋润喉头、补充津液的功效；把生梨加冰糖或蜂蜜，熬成膏即成「秋梨膏」，可治疗肺热咳嗽。

2、暖心担当：

板栗。板栗有极强的食疗功效。板栗性味甘寒，有养胃健脾、补肾强筋的功用。栗子对辅助治疗肾虚有益，故又称「肾之果」。

3、养生担当

鸭肉。秋季是鸭子最肥壮的季节，鸭肉性寒凉，特别适合体热上火者食用，适宜于滋阴养津以防秋燥，所以秋季食疗首选鸭。老人说，秋天吃鸭最养生，鸭子全身都是宝，各个部位都有一定养生功效。至于怎么做怎么吃，相信作为美食界担当的你们更懂，不一一作介绍。

4、颜值担当

大闸蟹。应该没有人会拒绝一只大闸蟹吧，当然除了那些对大闸蟹过敏的。大闸蟹虽美味，但要健康地吃也是要讲究讲究的。

①闸蟹要蒸熟煮透，生蟹不要吃；

②要吃鲜活的，死蟹不宜吃；

③要现蒸现吃，不要存放；

④不宜吃太多，蟹肉性寒，脾胃虚寒者尤应引起注意，以免引起腹痛腹泻；

⑤不要与茶水同食：吃蟹时和吃蟹后1小时内不要喝茶。因为开水会冲淡胃酸，茶会使蟹的某些成分凝固，不利于消化吸收，还可能引起腹痛、腹泻；

⑥不要和柿子一起吃。

秋季宜润不宜燥，美颜健康一起到。