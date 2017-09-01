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宝宝常生病，妈妈不用愁：中医儿科博士教你小儿推拿术

2017-09-0139健康网
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小孩发热怎么办？小孩腹泻呕吐怎么办？小孩生风感冒怎么办……这大概是家长们经常碰到的问题。

遇到这些问题，除了上医院，家长们还可以怎么做？让深圳市宝安中医院的方博士教您几招，从容应对。

指导专家

深圳市宝安中医院中医儿科 方琼杰 博士

小儿推拿之五经穴

穴位：脾经（脾土）

【位置】拇指桡侧面。

【操作】

1、补脾经：使患儿拇指微屈，操作者以拇指面沿，患儿拇指桡侧缘向掌根直推。

21

2、清脾经：在小儿拇指面上直推，约推100～300次。

22

【主治】消化不良，腹泻，呕吐，疳积，四肢无力等。

穴位：肺经（肺金）

【位置】无名指掌面。

【操作】

1、补肺经：在无名指面上旋推，约补200～400次。

2、清肺经：面向指根方向直推，清200～400次。

23

【主治】发热，咳嗽，气喘，胸闷，咽喉肿痛等。

穴位：肾经（肾水）

【位置】小指掌面。

【操作】补肾经：在小指面上旋推，约补200～400次。

24

【主治】小便赤涩不利，遗尿，尿频等。

穴位：肝经（肝木）

【位置】食指掌面。

【操作】清肝经：由指尖向指根直推，清100～300次。

25

【主治】惊风抽搐、目赤，伤风感冒，脾虚泄泻，肝炎等。

穴位：心经（心火）

【位置】中指掌面。

【操作】清心经：指尖向指根直推，清100～300次。

26

【主治】高热神昏，烦躁，夜啼，口舌生疮，小便短赤等。

小儿推拿的好处

1、安全：小孩是家里宝贝，安全当然是第一了；

2、小儿容易接受：没有打针吃药之苦；

3、操作简便：不用任何器械；

4、效果好：小儿的疾病比较单纯，主要集中在呼吸系统和消化系统，而小儿推拿对这方面的问题尤其有效；

5、没有副作用：只要操作得当，小儿推拿没有副作用。

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