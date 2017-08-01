高血脂最爱“赖”上这些人！等到查出来就晚了

核心提示：怎样才能预防高血脂？深圳市宝安中医院（集团）心血管科主任宋银枝有妙招。

对中老年人来说，高血脂是一种常见疾病，但是近年来，这种病的发病人群正趋于年轻化，这源于很多年轻人不良的生活习惯。怎样才能预防高血脂？深圳市宝安中医院（集团）心血管科主任宋银枝有妙招。

高血脂容易赖上这些人

宋主任介绍，要预防高血脂，首先要清楚诱发高血脂的原因。

高血脂与不良的饮食习惯、体力活动不足、肥胖等有关。

经常吃肥腻食物、经常吃动物内脏、吸烟、嗜酒的人也容易得高血脂。

肥胖、富裕之人，经常以车代步、久坐少动的人，也容易得高血脂。

同时，高血脂的患病人群有一定指向性：

有家族性高脂血症的人；已患高血压、中风、冠心病、糖尿病、肾脏疾病的人；中老年人、绝经后的妇女等人群，也容易得高脂血症。





如何“揪出”高血脂

“那就要抽血检查了。”宋主任说。

对于一般年轻人来说，每1~2年检查一次血脂；

对40岁以上的人来说，每一年检查血脂1-2次；

对高危人群和高血脂患者，要听从医生指导定期复查。

预防高血脂有三大法宝

宋主任介绍，想预防高血脂，一定要从生活点滴细节做起：

1、调整饮食结构

尽量少吃高脂肪、高胆固醇的食物（如动物内脏、带膏的海鲜），少吃动物油，用植物油代替；增加水果、疏菜、杂粮等食物的摄入。

对正常的中老年人而言，不妨试试“718”饮食法：





每天吃一个鸡蛋、一个水果、一杯牛奶、一斤疏菜（品种不限）；100g净肉（包括禽、畜、鱼等肉类）；一两（50g）豆制品；每餐喝一碗汤。

主食量要根据自已每天的劳动强度以及活动量来确定，提倡只吃八分饱。

食谱中还可以包含具降血脂功效的食物，如大蒜、茄子、山楂等。

2、戒烟、限酒

烟草中含有尼古丁、一氧化碳，可引发和加重动脉样硬化；

喝少量酒有助于通筋活血，但喝多了对身体多个器官都会造成损害。

3、多做有氧运动

常见的有氧运动有快、慢步走，慢跑，小球（打乒乓球、羽毛球等），保健操，游泳，太极拳，八段锦，太极剑等。

有氧运动可以帮助消耗身体能量，燃烧脂肪，提高心率，加速血液循环，加快人体代谢，有利于更快排出体内废物，对人体健康非常有好处。

建议广大中老年人有空多做一做有氧运动，少坐车船，以车代步，适度劳动，这样才能「富而健，安而康」。