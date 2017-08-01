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“大姨妈”来了请她多喝水？当心越喝越不舒服

2017-08-2539健康网
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月经是女性的生理现象，受到下丘脑-垂体-卵巢轴多个环节的调节控制。

经前期紧张综合征，则指女性在行经前反复出现的一系列精神、行为及体质等方面的不适症状，多随着月经来潮症状减轻而消失。

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经前期紧张综合征的病因及发病机制尚无定论，据说主要是因为4个字「情志失调」所致。

是不是完全无法理解？小九请到深圳市宝安中医院名中医馆的王保林教授讲解。

王宝林

经行身痛

在经期前后，多在数小时前出现腰、背、肩、四肢、腰骶、双膝关节及肌肉酸痛，伴畏寒怕冷，月经干净后消失，周期性出现。

陈素庵说：「妇人经行，忽然遍体疼痛」，此由外邪乘虚而入。但需要排除风湿类疾病。

王保林教授认为经行身痛多责于瘀血内阻、肝肾双虚、气血虚弱等，可以选用身痛逐瘀汤、独活寄生汤之类的方剂进行治疗调理。

但是治疗的关键在于月经后的调理气血，补益正气。

经行口糜

在月经期或前后出现口腔溃疡，随月经干净而消失。

口腔粘膜在月经期出现生理性充血现象，加之性激素的变化，或水钠潴留，致使口腔溃疡粘膜发生溃疡。

王保林教授认为多和体质相关，抗病能力差，治疗的关键在于调理阴阳之偏盛。

经行音哑

在经期前后出现说话声音嘶哑，月经干净后逐渐恢复正常。

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中医认为：「肺若悬钟，撞之则鸣」，咽喉部有肺、肝、肾、心经络循行通过。

王保林教授认为多因阴虚血少肺阴受损而失音，多责于肺阴亏虚、肾阴不足、肾虚肝郁等，可以选用麦味地黄汤、一贯煎之类的方剂进行治疗调理。

经行胃痛

在经期前后行经之际胃脘疼痛，月经干净后消失。

此较常见，但和痛经不同。有痛经的人，多有胃脘疼痛；此类病人治疗较为复杂，王保林教授认为只是在经期胃痛者，多责于肝胃失和、脾胃虚弱等，可选用疏肝散、六君汤之类的方剂进行治疗调理。

行经吐血或出血

在行经时鼻出血，气味腥臭，俗称倒经。

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宋代齐仲甫在《妇科百问》中说：「诸吐血阳气盛，阴气被伤，血失常道，或从口出，或从鼻出，皆谓妄行。」

王保林教授认为多责于肝郁化火、阴虚内热、胃火炽盛、瘀血内阻等，可选用顺经汤、清肝汤、血府逐瘀汤之类的方剂进行治疗调理。

经期水肿

在来经前后出现头面四肢肿胀，全身不适，经干净后消失，此类病人中青年女性尤为多见，经多项检查并无异常指标。

在《叶氏妇科证治》中「经来遍身浮肿，此乃脾土不能克水变为肿。」

王保林教授认为多责于脾肾阳虚、气血双虚、气滞水停等，可选用苓桂术甘汤、人参养荣汤之类的方剂进行治疗调理。

另外还有经行泄泻、经行小便疼痛、经行风疹、经行不寐、经行情志异常等，西医均称为经前期紧张综合征，其病因尚不能完全解释。

而中医则认为，通过辨证论结治疗都能得到有效治疗。病人还需生活调理，注意经期饮食，生活管理，保持心情愉快，适当运动，必要时加药物调理体质。

以上的讲述主要为了让大家对经前综合征有更清晰的认识，如何用药还是要以医生的建议为准。如果症状已经影响到生活、工作，要尽快就医。

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