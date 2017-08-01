7个随手就能做好的小习惯，养肾效果好过吃药

许多人都想通过各种药物、保健品来保护肾脏。其实，日常生活中各种不良饮食和生活习惯都在不停地伤害我们的肾脏，只是我们可能未曾注意到。

今天小九请来深圳市宝安中医院肾病科的饶克瑯主任，教你改变不良饮食和生活习惯，保护好肾脏。

1. 适量喝水

喝水是日常生活中十分细小的动作，但却担任着重要的角色。应当养成适量喝水、勤排尿的好习惯。

我们体内新陈代谢的废物主要是由肾脏和肝脏处理，因此，养成喝水的习惯可以冲淡尿液，不仅能让尿毒素及代谢产物快速排出，还能预防尿路结石、尿路感染等。

2. 少饮酒、不抽烟

少饮酒、不抽烟本身便对身体有一定的好处。

如果已经患了肾脏病，更不宜饮酒，因为饮酒会影响机体的氮平衡，增加蛋白质的分解，这必然增加肾脏负担。

研究也表明，长期吸烟会对肾小球内皮细胞造成损伤，吸烟人群中出现尿蛋白排泄增加的风险远高于非吸烟人群。

3. 合理健康饮食

对于健康人群而言，多吃蔬菜、水果有益健康，天然降血压。

不过对于有慢性肾脏病的人来说，蔬菜水果等食物中含高钾成分，长期食用反而会造成肾功能的破坏。

同时也应当限制蛋白质的量，一旦摄入大量的动植物性蛋白质，都需由肾脏负担排除，将增加肾脏负担。

4. 避免滥用药物

滥用药物、化学毒物均可导致肾脏损害。

有研究表明，长期大量服用止痛剂（如感冒药物及一般止痛剂药），不恰当的应用氨基甙类抗生素，长期、过量服用含有马兜铃酸的中草药等，均可缓慢地引起肾功能破坏，导致间质性肾炎。

5. 乱吃草药偏方

因为食用蛇胆或草鱼胆等奇特食物而引发急性肾衰竭的病例屡见不鲜，许多人因为一时好奇，或者盲目服用中药来补肾、壮阳。

不幸得了肾脏病应该找专科医生治疗，乱吃草药偏方只会加速病情恶化，耽误治疗时机，产生更多并发症，甚至短期内进展成尿毒症。

6. 控制食盐

我们饮食中的盐分95%是经由肾脏代谢的，摄入过多，肾脏的负担就加重了，再加上盐中的钠会导致人体水分不易排出，又会进一步加重肾脏的负担。

科学的摄盐量每天应该控制在6克以内，而其中有3克可以直接从日常食物中获得。因此，食物调味时食盐应该控制在3克以内。

哪怕做不到这么少盐，也要尽量减少「重口味」。

7. 定期肾脏体检

经常做肾脏方面的检查。每半年须做一次尿常规、肾脏彩超、肾功能等的检测。因为大多数肾脏病起病隐匿，早期常常无明显症状。

人的肾脏损坏过程是在不知不觉中进行的，等到身体感觉到不适时很可能已到了肾脏病的中晚末期（肾衰竭）了。

细节决定成败，我们应该注重生活细节，改掉不好的生活习惯，养成良好的生活习惯。