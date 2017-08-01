坚持用黄芪泡水喝，你会发现身体有了这些改变！

核心提示：黄芪是一种良好的补气神药，在中医界是受到一致认可的。如果人体出现了气血不足的情况，那么很容易就会引起贫血等症状，人也很容易感到疲劳。黄芪泡水喝的真的有功效吗？气血不足喝黄芪水真的好吗？

黄芪是一种补气神药，在中医界是受到一致认可的。如果人体出现了气血不足的情况，那么很容易就会引起贫血等症状，人也很容易感到疲劳。黄芪泡水喝的真的有功效吗？气血不足喝黄芪水真的好吗？

黄芪泡水喝的功效1、增强心肌收缩力

黄芪水能强壮身体，同时还能令人体的心肌收缩能力得到增加，这样能够有效预防患者出现心肌衰竭的作用，所以在日常生活中可以多泡一些黄芪水来喝，多喝黄芪水可以令身体更加健康。

黄芪泡水喝的功效2、降血压去除浮肿

中老年高血压患者可以适当饮用黄芪水，或者喝下黄芪煲的汤，因为很多中老年的高血压患者经常会出现下半身浮肿的现象。适当喝黄芪水能够起到良好的消除水肿的作用，高血压的中老年人可以适当喝喝黄芪水。





黄芪泡水喝的功效3、改善脾虚功能

平常精神比较疲倦、气短的人群也可以适当喝黄芪水或者是黄芪汤，可以有效缓气虚症状。脾气比较虚弱的人群会经常出现精神疲倦的状况，在日常生活中这些人群可以多喝黄芪水。比如直接用黄芪、白术跟党参一起来煲汤，能够在一定程度上缓解脾虚的症状。

黄芪泡水喝的功效4、治疗银屑病

患上银屑病的患者可以用黄芪跟当归、生地、白蒺藜等中药一起煲，大概每种各准备30克。每天喝一剂量就够了，基本上一个疗程就治好，一个疗程为一个月，具体的可针对自己病情的情况，可到药房拿药的时候询问医生。





为什么黄芪有这些功效呢？

1、黄芪性温，具有补气升阳的功效，在日常生活中多饮用黄芪水，能够达到补肺气的目的。从而起到养肺护肺的效果，能够帮助抵御外界侵袭肺部的作用，体现了一种治病强身的好处。

2、从黄芪的药理来分析的话，黄芪又为什么有这些功效呢？黄芪能够改善新陈代谢，具有抗衰老的功效与作用。在日常生活中经常饮用黄芪茶的话还能明显增强体质，从而提高人体的抵抗力跟免疫力。

黄芪泡水喝功效虽多，但是要注意哪些禁忌呢？

1、要确保自己的体质是属于虚弱型的。

2、喝黄芪水的时候要确保自己没有感染到流感之类的急性期。

3、在喝黄芪水之前要确保自己没有湿热的现象，如果有的话可以选择在黄芪水中适当加入菊花、金银花等属性比较凉的花草药物。