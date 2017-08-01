39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 中医 > 中医新媒体 > 正文
综合
问医生

坚持用黄芪泡水喝，你会发现身体有了这些改变！

2017-08-2039健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：黄芪是一种良好的补气神药，在中医界是受到一致认可的。如果人体出现了气血不足的情况，那么很容易就会引起贫血等症状，人也很容易感到疲劳。黄芪泡水喝的真的有功效吗？气血不足喝黄芪水真的好吗？

温馨提示：

喝水时，如果在水中加一样东西，有助排光体内毒素，外表年轻10岁。具体加什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 饮水 了解详情。

黄芪是一种补气神药，在中医界是受到一致认可的。如果人体出现了气血不足的情况，那么很容易就会引起贫血等症状，人也很容易感到疲劳。黄芪泡水喝的真的有功效吗？气血不足喝黄芪水真的好吗？

黄芪泡水喝的功效1、增强心肌收缩力

黄芪水能强壮身体，同时还能令人体的心肌收缩能力得到增加，这样能够有效预防患者出现心肌衰竭的作用，所以在日常生活中可以多泡一些黄芪水来喝，多喝黄芪水可以令身体更加健康。

黄芪泡水喝的功效2、降血压去除浮肿

中老年高血压患者可以适当饮用黄芪水，或者喝下黄芪煲的汤，因为很多中老年的高血压患者经常会出现下半身浮肿的现象。适当喝黄芪水能够起到良好的消除水肿的作用，高血压的中老年人可以适当喝喝黄芪水。


黄芪泡水喝的功效3、改善脾虚功能

平常精神比较疲倦、气短的人群也可以适当喝黄芪水或者是黄芪汤，可以有效缓气虚症状。脾气比较虚弱的人群会经常出现精神疲倦的状况，在日常生活中这些人群可以多喝黄芪水。比如直接用黄芪、白术跟党参一起来煲汤，能够在一定程度上缓解脾虚的症状。

黄芪泡水喝的功效4、治疗银屑病

患上银屑病的患者可以用黄芪跟当归、生地、白蒺藜等中药一起煲，大概每种各准备30克。每天喝一剂量就够了，基本上一个疗程就治好，一个疗程为一个月，具体的可针对自己病情的情况，可到药房拿药的时候询问医生。


为什么黄芪有这些功效呢？

1、黄芪性温，具有补气升阳的功效，在日常生活中多饮用黄芪水，能够达到补肺气的目的。从而起到养肺护肺的效果，能够帮助抵御外界侵袭肺部的作用，体现了一种治病强身的好处。

2、从黄芪的药理来分析的话，黄芪又为什么有这些功效呢？黄芪能够改善新陈代谢，具有抗衰老的功效与作用。在日常生活中经常饮用黄芪茶的话还能明显增强体质，从而提高人体的抵抗力跟免疫力。

黄芪泡水喝功效虽多，但是要注意哪些禁忌呢？

1、要确保自己的体质是属于虚弱型的。

2、喝黄芪水的时候要确保自己没有感染到流感之类的急性期。

3、在喝黄芪水之前要确保自己没有湿热的现象，如果有的话可以选择在黄芪水中适当加入菊花金银花等属性比较凉的花草药物。

中医真能治疗心血管病吗

扫码或关注微信公号jjkkxxg
回复【中医】即可观看视频

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

黄芪 黄芪泡水喝的功效 黄芪的功效

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

癌症饮食护理癌症饮食护理
痛经的危害痛经的危害
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 前列腺炎到广州治疗需要多少钱？我很想 前列腺炎到广州治疗需要多少钱？我很想

如今，社会的发展步伐越来越快，人们的生活方式也发生了很…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈