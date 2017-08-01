身体出现5个异常，是在告诉你：长子宫肌瘤了！

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核心提示：子宫肌瘤在妇科疾病中很是常见，30－50岁的女性中约有25％患有子宫肌瘤。因其肿瘤发展缓慢，且临床症状不明显，因此常被女性朋友们忽视。但也并非拿它没办法，还是可以通过一些“微”信号来发现它。
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指导专家：深圳市宝安中医院（集团）妇科主任医师 黄光荣
子宫肌瘤在妇科疾病中很是常见，30-50岁的女性中约有25%患有子宫肌瘤。因其肿瘤发展缓慢，且临床症状不明显，因此常被女性朋友们忽视。但也并非拿它没办法，还是可以通过一些“微”信号来发现它。
子宫肌瘤的5个“微”信号
1、白带过多
几乎所有的妇科疾病最初表现都在白带上，子宫肌瘤也不例外。
因为它会使盆腔感染和充血，进而导致阴道液体增多，这些液体和正常的白带混在一起，就会给人一种“白带增多”的感觉。
不过，子宫肌瘤引起的白带主要呈脓性且伴有腥臭味。
2、痛经
有些子宫肌瘤会压迫神经，引起子宫收缩，还可能合并子宫内膜异位症。
因此，患有子宫肌瘤的女性大多会出现痛经现象。
3、月经过多或出血
子宫肌瘤会引起月经过多，当肌瘤增大时，子宫体积也会随之增大，进而扰乱子宫的正常功能。
另一方面，肌瘤的生长还会妨碍子宫的止血功能，以致于出现月经过多、经期延长（或缩短）、出血不规则的现象。
4、下腹包块
子宫肌瘤长得比较大时，患者可以自己摸到包块，尤其是早晨起床膀胱充盈时，子宫上移，更易膜到瘤体。
5、压迫感觉
子宫肌瘤长大后会压迫到直肠、膀胱和周围神经，从而引起大便秘结、腰骶痛和小便频数等一系列不适症状。
预防子宫肌瘤，妇科专家支3招
黄光荣表示，女性患上子宫肌瘤的几率非常大，想要预防，除了及时发现以上早期症状之外，还至少要做到以下三点。
1. 注意饮食
?饮食定时定量，不能暴饮暴食。
?坚持低脂肪饮食，多吃瘦肉、鸡蛋、绿色蔬菜、水果等。
?多吃五谷杂粮如玉米、豆类等。
?常吃富有营养的干果类食物，如花生、芝麻、瓜子等。
?忌食辛辣、酒类、冰冻等食品。
2. 生活要平衡
女性朋友平时要注意调节情绪，避免大喜大悲，尽量保持性格开朗、豁达，注意休息，不要太过劳累，这样五脏调和，气行疏畅，自然不易生病。
如果患了子宫肌瘤，还要注意节制房事，以避免肾气损伤加重病情。更应该注意房事卫生，保持生殖道清洁，防止外邪入侵加重病情。
3. 定时妇检
建议育龄女性每年做一次体检，做到早发现、早诊断、早治疗。
如果患了子宫肌瘤，妇检时会发现子宫呈不规则或均匀增大，质硬。推动肿块时，宫颈也会随着一块移动。
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