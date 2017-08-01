身体出现5个异常，是在告诉你：长子宫肌瘤了！

核心提示：子宫肌瘤在妇科疾病中很是常见，30－50岁的女性中约有25％患有子宫肌瘤。因其肿瘤发展缓慢，且临床症状不明显，因此常被女性朋友们忽视。但也并非拿它没办法，还是可以通过一些“微”信号来发现它。

指导专家：深圳市宝安中医院（集团）妇科主任医师 黄光荣

子宫肌瘤在妇科疾病中很是常见，30-50岁的女性中约有25%患有子宫肌瘤。因其肿瘤发展缓慢，且临床症状不明显，因此常被女性朋友们忽视。但也并非拿它没办法，还是可以通过一些“微”信号来发现它。

子宫肌瘤的5个“微”信号



1、白带过多

几乎所有的妇科疾病最初表现都在白带上，子宫肌瘤也不例外。

因为它会使盆腔感染和充血，进而导致阴道液体增多，这些液体和正常的白带混在一起，就会给人一种“白带增多”的感觉。

不过，子宫肌瘤引起的白带主要呈脓性且伴有腥臭味。

2、痛经

有些子宫肌瘤会压迫神经，引起子宫收缩，还可能合并子宫内膜异位症。

因此，患有子宫肌瘤的女性大多会出现痛经现象。

3、月经过多或出血

子宫肌瘤会引起月经过多，当肌瘤增大时，子宫体积也会随之增大，进而扰乱子宫的正常功能。





另一方面，肌瘤的生长还会妨碍子宫的止血功能，以致于出现月经过多、经期延长（或缩短）、出血不规则的现象。

4、下腹包块



子宫肌瘤长得比较大时，患者可以自己摸到包块，尤其是早晨起床膀胱充盈时，子宫上移，更易膜到瘤体。

5、压迫感觉

子宫肌瘤长大后会压迫到直肠、膀胱和周围神经，从而引起大便秘结、腰骶痛和小便频数等一系列不适症状。

预防子宫肌瘤，妇科专家支3招

黄光荣表示，女性患上子宫肌瘤的几率非常大，想要预防，除了及时发现以上早期症状之外，还至少要做到以下三点。







1. 注意饮食

?饮食定时定量，不能暴饮暴食。

?坚持低脂肪饮食，多吃瘦肉、鸡蛋、绿色蔬菜、水果等。

?多吃五谷杂粮如玉米、豆类等。

?常吃富有营养的干果类食物，如花生、芝麻、瓜子等。

?忌食辛辣、酒类、冰冻等食品。

2. 生活要平衡

女性朋友平时要注意调节情绪，避免大喜大悲，尽量保持性格开朗、豁达，注意休息，不要太过劳累，这样五脏调和，气行疏畅，自然不易生病。

如果患了子宫肌瘤，还要注意节制房事，以避免肾气损伤加重病情。更应该注意房事卫生，保持生殖道清洁，防止外邪入侵加重病情。

3. 定时妇检



建议育龄女性每年做一次体检，做到早发现、早诊断、早治疗。

如果患了子宫肌瘤，妇检时会发现子宫呈不规则或均匀增大，质硬。推动肿块时，宫颈也会随着一块移动。



