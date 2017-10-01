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核心提示：黄芪泡水喝的功效有什么？黄芪是常用的中药，黄芪泡水喝是最常见的用之一，你知道黄芪泡水喝有什么功效吗？
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黄芪泡水喝有什么功效？黄芪是常见的中药材，具有排毒消肿、利尿的功效。现代研究发现黄芪中含有大量的人体所需的微量元素，多种氨基酸以及多糖等营养物质，对于调理健康状况有很好的帮助。黄芪最常见的用法是泡水喝，你知道黄芪泡水喝的功效有哪些吗？
黄芪泡水喝的功效
1、黄芪泡水喝可以强壮身体
黄芪泡水喝有增强体质的功效，日常多喝黄芪水，还能改善精神状态，对于气虚体弱引起的气短、气促也会有很好的改善，还能增加身体免疫力，预防感冒。
2、黄芪泡水喝能增强心肌收缩力，对付胃炎
黄芪水对增强心肌收缩力有帮助，对预防心脏疾病可以起到很好的效果。另外黄芪水还能减轻胃炎症状，慢性胃炎患者日常可以多喝一些黄芪水。
3、黄芪泡水喝能预防高血压
黄芪水有消肿利水的效果，不少老年高血压患者容易出现下半身浮肿的症状，多喝黄芪水有助消水肿，有助降低血压。
4、黄芪泡水喝有助对付糖尿病浮肿
糖尿病患者容易出现浮肿、面色蜡黄的症状，黄芪水不仅能利水消肿，还能益气健脾，对糖尿病患者有很好的补益作用。
5、黄芪泡水喝有助防治慢性鼻炎
将黄芪与白术、防风一起泡水饮用，对于气虚引起的虚汗、过敏性鼻炎、哮喘、感冒等疾病都有很好的预防作用，特别对于预防慢性鼻炎有明显的效果。
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