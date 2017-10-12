新书推介：《养生堂名医教你长寿经》

核心提示：北京电视台《养生堂》是中国最大的健康养生普及课堂之一，它影响着、引领着、改变着亿万中国人的健康观念与生活方式。而《养生堂》系列图书《养生堂教你健康100分》《养生堂教你四季不生病》自出版以来，持续畅销，已突破30万册，《养生堂》系列第三部《养生堂名医教你长寿经》现将于17年9月底隆重上市！国庆、中秋团聚时刻，送给亲人“健康长寿经”。

中国电视健康养生栏目全国收视冠军

BTV北京卫视《养生堂》官方独家授权！

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基本资料

书 名： 《养生堂名医教你长寿经》

定 价：39.80元

作 者：北京电视台《养生堂》栏目组 著

出版日期：2017年9月1日

ISBN： 9787553785004

出 版 社：江苏凤凰科学技术出版社

作者简介

《养生堂》是北京卫视重磅打造的一档健康养生类日播栏目。

作为中国电视健康养生知名品牌，北京卫视《养生堂》栏目开播8 年来，收视率始终位列全国同时段前茅，是全国品牌美誉度、观众影响力都非常高的栏目之一，深受观众喜爱。8 年来，《养生堂》汇集1000 多位国内著名医学专家，开播院士系列、中华医学会主委系列、院长系列、国医大师系列、名老中医等系列节目，以寓教于乐的方式传递健康养生知识，改变了全国数亿观众的健康理念和生活方式。

北京卫视《养生堂》栏目荣获中国广播影视大奖 广播电视节目奖，第24 届电视文艺“星光奖”电视文艺栏目大奖。

内容简介

高血压服药有什么讲究？

治疗心脑证，还要调肾？

牙齿不好，可能是肿瘤信号？

皱纹多容易骨折？

任督二脉真的需要打通吗？

药食同源，长寿的根本还是“吃”？

……

大病重点防治，身心全面调养，《养生堂》名医教你健康长寿经！

本书从大病防治、顽疾良方、致命数字、排毒祛毒、情志养生、药食同源六个方面详细介绍了健康养生之法以及延年益寿的要点。每个主题均通过悦悦等主持人和专家以及现场观众充满趣味性的场景、对话引出案例；再逐层深入，由权威专家讲解疾病及问题出现的根源，再给出详细且易操作的解决方案，以直观、通俗易懂的方式向读者讲述疾病的防治和调养之道。特别是在药食同源方面，全面剖析了各“色”食物对身体的影响，并给出对症养生、容易制作的经典食谱，是一本切切实实的健康长寿经，让广大读者能迅速理解并掌握自己所需要的健康知识，并分享给父母、长辈和亲友，用爱守护家人的健康与长寿，幸福满满！



