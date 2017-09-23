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防秋燥不能只喝水 吃对4种食物事半功倍

2017-09-23生命时报
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核心提示：入秋以后，气候逐渐转凉，同时秋高气爽，空气干燥，“秋燥”的困扰也随之而来。唇干舌燥、皮肤皲裂、毛发脱落，免疫力降低，稍有不慎就会呼吸道感染或换季感冒，整个人都感觉不好了。小编教你防秋燥的正确方法，让你不被其所伤。

温馨提示：

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　　入秋以后，气候逐渐转凉，同时秋高气爽，空气干燥，“秋燥”的困扰也随之而来。

　　唇干舌燥、皮肤皲裂、毛发脱落，免疫力降低，稍有不慎就会呼吸道感染或换季感冒，整个人都感觉不好了。

　　小编教你防秋燥的正确方法，让你不被其所伤。

　　防秋燥，从6点下手

　　秋燥可导致皮肤干燥皲裂、毛发脱落、唇干舌燥等。缓解秋燥，中医养生可从以下6个方面着手。

　　1、皮肤干燥要保湿

　　皮肤在干燥环境下易瘙痒甚至皲裂，这时首要的是补水。

　　手提包里建议带上一瓶保湿喷雾，时常喷一喷皮肤，保持湿润。

　　沐浴后，应及时涂抹身体保湿乳液，减少水分丢失。

　　2、少量多次喝足水

　　秋天湿度降低，皮肤、嘴唇和咽喉表皮细胞更易丢失水分，喝水是最直接的补水方法。

　　根据中国居民膳食指南建议，成年轻体力劳动者女性每天饮水至少1500毫升，男性1700毫升，这是一个最少量，每天喝2000~3000毫升都可以。

　　需要提醒的是，喝水最好喝白开水，要少量多次，不要“牛饮”或等口渴了再喝。

　　睡前喝点水可避免夜间因出汗、呼吸、尿液损失水分导致的血液黏稠；早晨喝点水可及时补水。

　　3、调畅情志防抑郁

　　进入秋天，人们目睹花草枯萎、秋叶飘零的景象，心中常会涌起悲秋之感。

　　悲秋会损伤肺气，对机体免疫功能造成损害，注重精神调摄至关重要。同时，多晒太阳，避免或减少秋季肃杀之气对精神的影响。

　　4、滋阴润肺调饮食

　　秋季饮食应以滋阴润肺、防燥护阴为主，可多吃梨、苹果葡萄香蕉、萝卜、百合及绿叶蔬菜，以助生津防燥，少吃葱、姜、蒜、辣椒等辛辣燥烈之物。

　　鸭肉、海参等为润燥佳品，鸡肉、猪肉、牛肉、鸽肉等较为平性之品也可适当食用。

　　5、劳逸适度解秋乏

　　民间有句老话，“夏过无病三分虚”，夏秋交接之后，人极易倦怠、乏力等，导致脾虚、胃虚、气虚，秋乏是补偿夏季人体消耗的保护性反应。

　　此时应适当进行体育锻炼，如散步、爬山。开始时强度不宜太大，应逐渐增加运动量。

　　尽可能保证夜间睡眠充足，并坚持午睡，做到劳逸结合。

　　6、秋冻也要避风寒

　　从防病保健的角度出发，循序渐进、适度的“秋冻”，可增强心肺功能，提高机体抗寒能力。

　　但如果到了深秋时节，气温已明显下降，仍穿着薄衣单裤，极易受到寒冷刺激，引发感冒等疾病，尤其是慢性支气管炎哮喘慢阻肺、心脑血管病患者，要适时增加衣服，防寒保暖。

　　吃对食物，躲开秋燥伤害

　　橙色蔬果缓干燥

　　胡萝卜、彩椒、芒果等橙黄色蔬果富含β胡萝卜素，可以在体内转化为维生素A，有助于维持皮肤、嘴唇和咽喉上皮细胞完整性，从而缓解秋燥。

　　燕麦、小米、高粱、薏米、红豆等粗粮的谷皮和糊粉层也富含有利于皮肤健康的B族维生素。

　　建议多吃些杂粮饭或粥、杂粮豆浆或磨成全谷粉，建议每天主食中粗粮的比例占1/3~1/2。

　　牛奶豆浆要多喝

　　牛奶、豆浆含有大量水和蛋白质，最好每天喝上300毫升。

　　喝粥能防秋燥，汤汤水水也不能被忽略。平时海带、山药、藕、冬瓜加排骨炖汤或鱼汤都能滋补润燥。

　　坚果含锌助保湿

　　坚果富含不饱和脂肪酸，是合成细胞膜表面磷脂的原料，磷脂充足，细胞中水分就不易流失。南瓜子、山核桃中的锌也有助于预防皮肤干燥。

　　建议每天吃一把原味的带壳坚果，以防摄入过多盐或糖。因不饱和脂肪酸易被氧化酸败，形成加速衰老、增加癌症风险的自由基，所以最好选择带壳的。

　　白色食物养肺好

　　肺喜润而恶燥，入秋后肺也最易出现不适，引起咳嗽多痰等问题。

　　中医上讲白色食物入肺，因此，秋天要多吃白色食物。

　　常见的藕、白萝卜、冬瓜可以入汤；

　　新鲜莲子可以直接吃，或拌凉菜；

　　干莲子可以入粥；秋梨做汤更润肺；

　　铁棍山药可以入粥，普通山药直接做菜。

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