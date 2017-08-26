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对症饮食调理出汗多

2017-08-26快乐老人报-枫网
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核心提示：炎热天气，难免会出汗。出汗是人体调节体温的方式，但中医认为出汗过多会伤气，且出汗过多或提示气虚或阴虚，可有针对性地进行饮食调理。

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　　炎热天气，难免会出汗。出汗是人体调节体温的方式，但中医认为出汗过多会伤气，且出汗过多或提示气虚或阴虚，可有针对性地进行饮食调理。

　　有些人坐着不动都会出大汗或稍微运动就大汗淋漓，这多提示为肺气不足、阳气虚弱。气虚的人还常感觉疲倦，性格内向，情绪不稳定。这部分人群，推荐两个食疗方：黄芪红枣汤：黄芪30克、红枣20枚、猪肉100克，水煎服。用于气虚不固表引起的自汗黑豆圆肉大枣汤：五指毛桃30克、黑豆50克、龙眼肉15-20克、大枣30克、猪肉100克，水煎服。用于气血虚引起的自汗。

　　有些人白天出汗不多，但晚上睡觉时，特别是睡着后出汗就非常多，以阴虚火旺的人多见。这类人常晚上睡不好，还有五心烦热、口干舌燥、大便干结等症状。推荐两个食疗方：百合莲子粥：粳米50克，银耳、莲子各15克，冰糖10克，一同熬粥，可每日一次。红枣水：去核红枣50克、浮小麦30克，煎汤喝，每日一次。

　　临床中，有人一侧身体比另一侧更易出汗，这多因风寒湿痰内阻，导致经络不通、气血运行不畅。可尝试两个食疗方：土茯苓蝎子汤：蝎子50克、土茯苓400克、蜜枣2个、瘦肉600克。田七排骨汤：田七10-15克、海马1对，排骨适量。（广州中医药大学第一附属医院脾胃科主任医师  佘世锋）

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中医真能治疗心血管病吗

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多汗症

阴虚火旺

常见症状：腋窝多汗 手足多汗

并发症状：毛囊炎

相关检查：便常规 尿常规

推荐用药：六味地黄丸

六味地黄丸

滋阴补肾。用于肾阴亏损，头晕耳...[详细]

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症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：上海交通大学附属瑞金…预约挂号首都医科大学附属北京…预约挂号

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