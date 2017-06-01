关于岭南传统天灸，你了解多少？

核心提示：岭南传统天灸疗法是岭南地区最具群众基础的中医传统疗法。岭南传统天灸疗法通过药物刺激人体特定穴位，通过经脉脏腑功能的调节来起到防病治病作用。

岭南传统天灸疗法是通过药物刺激人体特定穴位，通过经脉脏腑功能的调节而起到防病治病作用。“三伏天天灸”是以中医“冬病夏治”为理论依据，在初伏、中伏、末伏进行天灸治疗。因其是最炎热的节气，运用辛温等药物在穴位上治疗，有温煦阳气、驱散内寒作用，以提高临床疗效。

岭南传统天灸疗法是岭南地区最具群众基础的中医传统疗法。岭南地区自古被称为瘴虐之地。在晋代葛洪、鲍姑两位著名医家的影响下，天灸疗法在岭南地区盛行并广泛开展。享有“南粤杏林第一家”美誉的广东省中医院作为岭南传统天灸疗法的传承和发扬者，在不断总结前人经验的基础上，对其进行了深入的探索和继承。经民国医家周仲房、现代医家司徒铃，以及当代医家刘炳权、陈全新、符文彬、徐振华等几代医家的推广应用，自1984年大规模开展岭南传统天灸疗法以来，每年“三伏天”天灸人次达20万左右。该院主持的“天灸治疗支气管哮喘的规范化研究”获国家中医药管理局资助研究，其成果“天灸治疗哮喘、过敏鼻炎技术”面向全国及东南亚等国推广，该成果于2005年被评为“中华中医药学会科学技术奖二等奖”。为了方便推广，该院于2009年研制出新型的天灸浓缩膏剂，形成散剂、膏剂一系列治病的“岭南传统天灸疗法”优化方案，促进了天灸疗法传承和发展。该院的“岭南传统天灸疗法”分别于2011年、2012年入选广州市、广东省非物质文化遗产名录，2017年被评为“广东省省级非物质文化遗产传承基地”。

2017年三伏天灸疗法日期

初伏加强：7月2日（星期日）

初伏：7月12日（星期三）

中伏：7月22日（星期六）

中伏加强：8月1日（星期二）

末伏：8月11日（星期五）

岭南传统天灸疗法的主要适宜病种：

1、肺系相关病症：过敏性鼻炎、慢性咳喘（如哮喘、慢性支气管炎、过敏性咳嗽、慢性肺气肿等）、慢性咽炎、虚人感冒等病症防治。

2、痛症：颈肩腰腿痛、膝骨性关节炎、风湿性关节炎、网球肘、胃痛、痛经等慢性疼痛疾病。

3、其他类：失眠、慢性肠炎、消化不良、慢性盆腔炎、夜尿症、遗尿等。

其中针对过敏性鼻炎、过敏性咳嗽、哮喘、慢性支气管炎、慢性肺气肿、虚人感冒等肺系疾病的疗效十分明显。通过我们多年来对前来天灸治疗的人群进行调查，那些带着孩子前来治疗的家长均表示自己的孩子以前有过敏性鼻炎、过敏性咳嗽、哮喘、容易感冒等情况，经过天灸治疗后，过敏性鼻炎、哮喘的症状能够得到十分明显的改善，甚至经过天灸治疗后过敏性鼻炎及哮喘等疾病已经得到完全治愈，另外那些体质较差，平时容易感冒的孩子，通过天灸治疗后，明显的增强了自身的免疫力，感冒情况明显减少，几乎所有的家长均表示以后每年都会继续带着孩子前来广东省中医院进行天灸治疗，而且会将广东省中医院的岭南传统天灸疗法介绍给其他家长。而针对患有慢性支气管炎、慢性肺气肿的患者，天灸疗法有着十分明确的疗效，通过调查，这部分患者均表示，通过天灸治疗后，症状立刻能够得到明显的改善，咳嗽、咳痰、气促等症状均较前明显减少，生活质量得到明显的提高。

另外，天灸治疗对于各种痛症也有着明显的疗效。随着现代生活、工作的改变，颈椎病及腰椎病越来越年轻化，各种颈肩腰腿痛的情况也就越来越常见，通过对前来天灸治疗的患者进行调查，均表示通过天灸治疗后，疼痛症状当场就能够得到缓解，而且经过天灸治疗后，疼痛的发作次数明显减少，许多年轻人现在都坚持每年进行天灸治疗。而膝关节骨性关节炎、风湿性关节炎等疾病是老年性常见病，严重影响着老年人的生活质量，这些患者通过天灸治疗后，疼痛症状明显减轻，生活质量明显提高。还有，随着环境的变化、饮食习惯的改变、生活工作压力的增大，越来越多妇女有痛经的情况，严重影响妇女的生活及工作，而通过天灸治疗后，均表示疼痛的程度明显减轻，甚至通过一定疗程的治疗后，痛经情况基本消失，未再发作。

注意事项：

1.成人一般贴药时间以30～60分钟为宜，小孩时间酌减，2岁以下的婴儿因皮肤细嫩应慎行天灸治疗，如因病情需要的建议贴药时间不宜超过10分钟；所有患者贴药时间均以皮肤所能感受和耐受的灼热感为度，注意避免灼伤皮肤。

2.天灸药物中含有较强的刺激性药物，孕妇不宜进行天灸治疗；另外天灸药物药性偏温，易动血，故建议月经期妇女不宜贴药；发热，体温超过38℃的患者不可天灸。

3.贴药治疗后皮肤有轻微烧灼感、刺痛感，揭开胶布后见皮肤红晕，均属正常现象，必要时可外涂皮肤软膏以减缓不适症状；如贴药时间过长出现水泡，应保护创面，避免抓破感染，必要时前来医院处理或搽烫伤软膏；出现皮肤过敏者，可搽抗过敏药膏并及时前来医院处理。

4.天灸期间应注意饮食控制，清淡饮食，不宜嗜吃生冷，以防损伤正气影响疗效，不宜食用“发物”，如鸡、鸭、烧鹅、牛肉、虾、蟹、海产品、花生、韭菜、芋头等。

5. 女士们不要穿连衣裙、连身衣，最好是选择深色的、较宽松的衣服。（通讯员：吴远团）

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