核心提示：当脚感觉特别疲倦时，试着做做绕脚踝或是绕脚趾，也能降压哦！

当脚感觉特别疲倦时，试着做做绕脚踝或是绕脚趾，会迅速缓解疲劳，这是因为在做这个活动时，脚部的血液循环得到了改善。特别向高血压患者推荐这种简单的运动，有利于辅助降压。

左右脚各转脚踝20次左右，交替进行，数次后会发现有一方的脚转起来不是特别便利，这时尽量使它绕的圈子大一点，保持脚踝别偏离中心点，这十分重要。还可把双手放在脚踝，先把它固定在一个点上，然后再开始。

做完绕脚踝后做绕脚趾。脚趾运动要一根一根分开做，先向左绕20次，再向右绕20次，哪个脚先做都行，若感觉比较困难，可用手帮忙，手最好放在脚趾的左右两侧， 这两侧的穴位比较多，还可以同时刺激穴位。

做这个活动的最佳时间是洗澡前后，在热水中得到舒展的肌肉和筋骨会变得比较柔软，这个时候进行此项运动，可提高效果。入睡前或早上起床后也是比较好的时间。但伤风感冒、发高烧时不要做，会对病情产生不良影响。此外饭后30分钟左右时，体内消化活动比较旺盛，也最好不要做。