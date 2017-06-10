入夏啦！备点浮萍止热症

核心提示：入夏啦，有些人会出现身困体乏、皮肤瘙痒、暴热湿寒等症状，它是夏季常见的一种热症。

暑为阳邪，入夏之后，天气逐渐转热，最易消耗人体抵抗疾病的能力，一些脾胃气虚的人容易引起身困体乏、皮肤瘙痒、暴热湿寒等症状，它是夏季常见的一种热症。治疗这种热症的一个简便方法，就是自制浮萍茶、浮萍丸来服用，其疗效十分管用。

浮萍又称紫萍、水萍，系浮萍科多年生带根水草，夏天在南方的湖边、稻田及溪沟里生长。《本草求真》中记载：其性辛味寒。其医用在我国已有悠久的历史。如不便采集，也可到中药店购买干品。

浮萍茶喝7天 将浮萍洗净晒干后，取浮萍15克，茯苓10克，甘草2克一起入锅，放适量清水煎沸10分钟后当茶饮，为调其涩味，可加入少许蜂蜜，7天为一个疗程。浮萍和茯苓均有发汗解表，祛热解毒，行水利湿，止痒消节等功效，它对夏季出现的风热感冒、暴热湿寒、麻疹不透、荨麻疹及水肿等有较好的疗效。

浮萍丸容易做 将浮萍取回洗净晒干(或焙干)，研成粉末，以5∶1比例加入纯蜂蜜浸1小时后，炼成蜜丸(每粒约10克)，密封存放，每日服用3次，每次3粒，7日为一疗程，它与浮萍茶有同样的治疗功效。

浮萍煮水洗一洗 将适量的鲜浮萍洗净后，放入锅中用清水煮10分钟，去渣用水熏洗患处。有祛湿、消肿、除疹、止痒等作用。

制作外用液时，最好选用水质好、无污染、无寄生虫病水域生长的新鲜浮萍。浮萍取回后要用清水和蔬果清洗剂反复清洗方可入药，熏洗时要防止水温过高烫伤。