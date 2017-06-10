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吃货福音！原来吃火锅是燥湿养阳的好方式

2017-06-10健康时报
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核心提示：夏季吃火锅建议在晚上吃。

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　　提到重庆的夏天，很多人可能会想到火炉。但再热，也抵挡不了重庆人在大热天吃火锅的热情。重庆市中医肿瘤科主治医师蒋参表示，从中医角度来讲，吃火锅就是夏季燥湿养阳的不错选择。当然，吃的菜品、时间是有讲究的。

　　火锅底料主要是辣椒、花椒，这两味调料都是辛温的，能除湿，同时还能刺激胃口，脾胃好了，湿浊也就运化了。其次，火锅里还有不少芳香的调料，中医认为芳香化湿，也有除水湿的作用。再次就是老鹰茶，正宗的老火锅都是用老鹰茶冲兑的，老鹰茶性苦，苦寒燥湿，也是除湿的一把好手，同时也能遏制辣椒的辛温。

　　《黄帝内经》中有“夫四时阴阳者，万物之根本也，所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，故与万物沉浮于生辰之门”。蒋参表示，这是中医养生的一条基本准则。所以从因时养生的角度来说，春夏要养阳。

　　何为养阳？阳即气也，即夏季要将卫外之气养足，以应对大自然的高温。如何养气？多吃猪肉、牛羊肉？非也，不能过多进食血肉有情之品，这些是冬季养血的要素，养气应该是以“五谷”为主，不推荐在夏季多烫肥牛、老肉片、酥肉等血肉有情之品，更推荐的是南瓜、冬瓜、山药等清热解暑利尿的素菜。

　　毛肚富含优质蛋白，脂肪含量很低，在中医里叫牛百叶，归脾胃经，能够建运脾胃。鸭肠富含蛋白质、B族维生素、维生素C、维生素A和钙、铁等微量元素，脂肪含量不高，也可以在夏天吃火锅时放心进食。

　　“所以火锅最大的作用是能燥湿”，蒋参说，“当然，火锅不能每天都吃，吃得过多，也会出现壮火食气的情况，所以适可而止。吃了火锅不舒服了，那就是过量了。”

　　蒋参还指出，夏季吃火锅建议在晚上吃。日落西山，水湿之气开始蒸腾，正是一天湿气最重的时候，这个时候湿重于热，吃火锅最为合适。中午艳阳高照，以热为主而湿不重，所以不建议中午吃火锅。

　　此外，夏季吃火锅建议搭配苦味的饮料，因为苦入心，可养阴清热除烦，比如绿茶、老鹰茶、凉茶、菊花茶就是不错的选择。啤酒也算苦味饮料，特别是精酿啤酒，浓浓的麦芽香味，是火锅的好伴侣。但白酒就不宜了。

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