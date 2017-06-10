核心提示：中医学认为，“湿邪”是“六淫”（风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪的统称）之一，在人体正气不足、抵抗力下降时，就会成为致病因素，并侵犯 人体导致疾病。

中医学认为，“湿邪”是“六淫”（风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪的统称）之一，在人体正气不足、抵抗力下降时，就会成为致病因素，并侵犯 人体导致疾病。而湿邪通常有两种，一是外湿，一是内湿。外湿多因气候潮湿、涉水淋雨、居处潮湿所致；内湿则多由过度嗜酒或过食生冷，以致寒湿内侵脾阳失 运，湿自内生。

总之无论哪种湿邪，都会使人出现食欲不振、腹满腹胀等消化功能减退的症状，同时伴有精神萎靡、嗜睡、身体发困、不想饮水等一系列“湿浊内盛”症状。遇上阴雨连绵的回南天，人们长期处于过度潮湿的环境中，稍不注意就容易造成湿邪入体而引发湿症。

如何判断自己体内有湿？

1头部沉重四肢乏：湿性重浊，其特点就是沉重，失眠，记忆力下降，易怒，烦燥。

2口中发黏舌苔腻：感受湿邪最典型的表现就是口中发黏。

3胸腹胀满小便不畅：湿为阴邪易滞留脏腑，阻碍气血运行致脘腹胀满，脾胃功能失常。湿邪停于下焦，则小便短少而不舒畅。

4下肢浮肿便溏泻：常表现为下肢浮肿，朝轻暮重，大便不成形，而且粘滞，便完后感觉不爽。

5脚缝痒，起水泡甚至溃烂。

艾灸祛湿简单又方便

艾灸有开郁、祛湿、补阳气的作用，特别适合春季养生，经常艾灸可以让您轻松避免春季常见疾病，度过困乏的春天。

1关元穴：位于脐下3寸，为养生保健强壮的要穴。长期施灸有调理气血、补肾固精等功效。用艾条灸10~15分钟或艾罐灸20~30分钟。

2命门穴：位于人体背后第二腰椎之下与脐相对，是人体生命力的中心，为元气“住宿”的地方。用艾条灸10~15分钟或艾罐灸20~30分钟。

3中脘穴：位于腹部正中线，脐上4寸处，相当于五指宽度。用艾条灸10~15分钟或艾罐灸20~30分钟，能有效缓解胃部疾病的各种症状。

4足三里穴：外膝下3寸，胫骨外侧约一横指处，用艾条灸10~15分钟或艾罐灸20~30分钟。

5丰隆穴：小腿外侧的中点，肌肉较鼓起的地方，这个是祛湿较好的穴位，每日用艾条灸15分钟即可有效健脾化湿。

6解溪穴：脚背、踝关节活动的凹点。这个穴位是全身祛痰湿的穴位，对解除下肢的水肿效果较好，每日艾灸15分钟。