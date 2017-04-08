天气回暖总犯困？学会这几招让你精神饱满

“扫一扫”分享
核心提示：春季天气转暖，很多人会出现春困的现象，严重影响日常的学习和工作效率。那么，平时要怎么做才能抗击春困呢？
温馨提示：
喝水时，如果在水中加一样东西，有助排光体内毒素，外表年轻10岁。具体加什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 饮水 了解详情。
近日，重庆的终于暖和了起来，气温一上升，很多人都会出现“春困”的现象。专家表示，春困是因为季节交换给人们带来的生理变化的一种客观反应。在这段时间内，人们的身体会出现劳累、头晕、工作精力不集中等问题，积累而发表现为“春困”。
“春困”虽然不是病，但会影响人们日常的学习和工作效率。办公族或学生们，久坐导致血液循环不畅，还会使脑部缺血，导致全身疲倦，困意浓浓。
那么，不想在工作和学习中犯困，春困到底要怎么破呢？下面就一起来看看应对方法吧。
保证睡眠
应对春困，首先要生活规律，保证夜里高质量的睡眠，不能熬夜。成年人要保证每天6至8小时的足够睡眠，午饭后如果有条件可以小睡半个小时，睡醒后用凉水洗洗脸。
视觉刺激
在春天里，应该多外出走走，举目远望，将美丽的大自然尽收眼底，这样可以给自己很好的视觉冲击，从而有助于消除春困。
头部按摩
通过梳头、轻敲头皮等头部按摩，促进脑部供血供养，缓解困倦感。
多做运动
多进行一些适合自己的体育运动，如散步、慢跑、打太极拳等，可以促进血液循环，提高大脑的供氧量。
膳食调节
推荐清淡饮食，多吃时令食材，适当吃些辛甘发散之品，如葱、香菜、花生、韭菜、虾仁等。少食辛辣之物，切忌进食生冷寒凉的食物，否则不利于人体的阳气顺应肝脏的疏泄而升发。注意健脾益气，在饮食上可多吃点甘味，以养脾脏。
特别提醒
如果是开车时感到困倦，可以在太阳穴上抹点风油精，停下车活动一下，打开车窗保持车内通风，或者喝一些咖啡、茶等提神饮品。
在看病之前，人们会考虑上各种各样的问题，磨磨蹭蹭的，可…… [详细]针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪
在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]晨起喝淡盐水有助改善便秘
武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]性生活前戏如何做？
做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]热点 育儿 肿瘤 疾病 其他 热门问答