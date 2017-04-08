天气回暖总犯困？学会这几招让你精神饱满

核心提示：春季天气转暖，很多人会出现春困的现象，严重影响日常的学习和工作效率。那么，平时要怎么做才能抗击春困呢？

近日，重庆的终于暖和了起来，气温一上升，很多人都会出现“春困”的现象。专家表示，春困是因为季节交换给人们带来的生理变化的一种客观反应。在这段时间内，人们的身体会出现劳累、头晕、工作精力不集中等问题，积累而发表现为“春困”。

“春困”虽然不是病，但会影响人们日常的学习和工作效率。办公族或学生们，久坐导致血液循环不畅，还会使脑部缺血，导致全身疲倦，困意浓浓。

那么，不想在工作和学习中犯困，春困到底要怎么破呢？下面就一起来看看应对方法吧。

保证睡眠

应对春困，首先要生活规律，保证夜里高质量的睡眠，不能熬夜。成年人要保证每天6至8小时的足够睡眠，午饭后如果有条件可以小睡半个小时，睡醒后用凉水洗洗脸。

视觉刺激

在春天里，应该多外出走走，举目远望，将美丽的大自然尽收眼底，这样可以给自己很好的视觉冲击，从而有助于消除春困。

头部按摩

通过梳头、轻敲头皮等头部按摩，促进脑部供血供养，缓解困倦感。

多做运动

多进行一些适合自己的体育运动，如散步、慢跑、打太极拳等，可以促进血液循环，提高大脑的供氧量。

膳食调节

推荐清淡饮食，多吃时令食材，适当吃些辛甘发散之品，如葱、香菜、花生、韭菜、虾仁等。少食辛辣之物，切忌进食生冷寒凉的食物，否则不利于人体的阳气顺应肝脏的疏泄而升发。注意健脾益气，在饮食上可多吃点甘味，以养脾脏。

特别提醒

如果是开车时感到困倦，可以在太阳穴上抹点风油精，停下车活动一下，打开车窗保持车内通风，或者喝一些咖啡、茶等提神饮品。