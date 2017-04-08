39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 中医 > 中医养生 > 春季养生 > 正文
综合
问医生

天气回暖总犯困？学会这几招让你精神饱满

2017-04-08华龙网健康频道
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：春季天气转暖，很多人会出现春困的现象，严重影响日常的学习和工作效率。那么，平时要怎么做才能抗击春困呢？

温馨提示：

喝水时，如果在水中加一样东西，有助排光体内毒素，外表年轻10岁。具体加什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 饮水 了解详情。

　　近日，重庆的终于暖和了起来，气温一上升，很多人都会出现“春困”的现象。专家表示，春困是因为季节交换给人们带来的生理变化的一种客观反应。在这段时间内，人们的身体会出现劳累、头晕、工作精力不集中等问题，积累而发表现为“春困”。

青年 女 商务 办公室 键盘 睡觉 打瞌睡 被子_11205808_xxl

　　“春困”虽然不是病，但会影响人们日常的学习和工作效率。办公族或学生们，久坐导致血液循环不畅，还会使脑部缺血，导致全身疲倦，困意浓浓。

　　那么，不想在工作和学习中犯困，春困到底要怎么破呢？下面就一起来看看应对方法吧。

　　保证睡眠

　　应对春困，首先要生活规律，保证夜里高质量的睡眠，不能熬夜。成年人要保证每天6至8小时的足够睡眠，午饭后如果有条件可以小睡半个小时，睡醒后用凉水洗洗脸。

　　视觉刺激

　　在春天里，应该多外出走走，举目远望，将美丽的大自然尽收眼底，这样可以给自己很好的视觉冲击，从而有助于消除春困。

　　头部按摩

　　通过梳头、轻敲头皮等头部按摩，促进脑部供血供养，缓解困倦感。

　　多做运动

　　多进行一些适合自己的体育运动，如散步、慢跑、打太极拳等，可以促进血液循环，提高大脑的供氧量。

　　膳食调节

　　推荐清淡饮食，多吃时令食材，适当吃些辛甘发散之品，如葱、香菜花生韭菜虾仁等。少食辛辣之物，切忌进食生冷寒凉的食物，否则不利于人体的阳气顺应肝脏的疏泄而升发。注意健脾益气，在饮食上可多吃点甘味，以养脾脏。

　　特别提醒

　　如果是开车时感到困倦，可以在太阳穴上抹点风油精，停下车活动一下，打开车窗保持车内通风，或者喝一些咖啡、茶等提神饮品。

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

中医真能治疗心血管病吗

扫码或关注微信公号jjkkxxg
回复【中医】即可观看视频

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

春困

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

结肠癌预防结肠癌预防
女人私处保养女人私处保养
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 【全面曝光】广州市男科医院地址 【全面曝光】广州市男科医院地址

在看病之前，人们会考虑上各种各样的问题，磨磨蹭蹭的，可…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 育儿 肿瘤 疾病 其他 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈