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喝茶能不能刮油

2017-02-01北京晨报
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核心提示：过年油水大，谁都想找个能把吃进去的油刮干净的食物，但我必须说，这基本是梦想！而且非但茶，其他食物食材也无此神效。之所以人们觉得喝茶能消食，是因为茶中的咖啡因和茶碱等能刺激胃酸分泌，减轻了吃肉导致的油腻感，甚至很快又会感到饿，但其实血管内的脂肪并不会因此降低，喝茶刮油只是错觉。

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　　过年油水大，谁都想找个能把吃进去的油刮干净的食物，但我必须说，这基本是梦想！而且非但茶，其他食物食材也无此神效。之所以人们觉得喝茶能消食，是因为茶中的咖啡因和茶碱等能刺激胃酸分泌，减轻了吃肉导致的油腻感，甚至很快又会感到饿，但其实血管内的脂肪并不会因此降低，喝茶刮油只是错觉。

　　人们总想找到一种吃进去后能把会增肥的食物化解掉的好东西，事实上，只要吃进去了，转化为了脂肪，唯一消脂的办法就是通过运动消耗，或者是直接抽脂。

　　除了茶，人们还寄希望于山楂。山楂的作用是消食开胃，中医讲是“消肉积”，意思是肉吃多了之后适合吃山楂化解。但胃口的大小和体内的脂肪多少没什么关系，无论是胃口被山楂还是茶水打开，都不能说明你的体内在降脂，只会错误地纵容你多吃。

　　除非你喝的茶过浓，由此变得很兴奋，一夜一夜不睡觉，提升了基础代谢，增加了热量消耗，这样带来的减肥效果倒是有可能，这也是现在有人提出黑咖啡减肥的理由，就是借助咖啡中含的咖啡因来增加代谢，但真的实施起来效果甚微，只不过比喝加了奶和糖的咖啡热量低了一些。

　　以此类推，其他以茶为名义的各种减肥降脂饮品都值得怀疑，如果真有效，那也是其中偷偷添加了有减肥作用的药物，和茶没关系。而任何植物性的食物都有降脂的作用，因为它们含有的植物固醇，都能抑制肉类里胆固醇的吸收，蔬菜水果的降脂作用就是这么实现的。只不过要想通过这样来减肥，是需要用蔬菜水果替代肉类，而不是在吃肉之后再多吃蔬菜水果，因为“减肥就是限制热量”这个铁律，对任何有降脂作用的食物都是一视同仁的。

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